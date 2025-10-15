Бои вспыхнули на границе Пакистана и Афганистана

В свою очередь, пакистанское военное командование заявило о гибели 23 своих солдат, а также о нейтрализации свыше 200 боевиков движения «Талибан» и других связанных с ними группировок в ходе ответных обстрелов вдоль границы, передает «Царьград». Ситуация на приграничных территориях остается крайне напряженной со времени обострения на прошлой неделе, когда представители руководства «Талибана» обвинили Пакистан в проведении авиаударов по Кабулу и одному из рынков на востоке страны. Пакистан, в свою очередь, отверг эти обвинения.