В Новосибирске ночью сгорел дом на улице Ключевой

В результате возгорания люди не пострадали.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью в Новосибирске произошел пожар в частном жилом доме на улице Ключевой. Информация об этом появилась в паблике ВКонтакте «Инцидент Новосибирск». Судя по опубликованным кадрам, строение полностью выгорело — конструкции обрушились, от здания остались лишь обгоревшие фрагменты.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причины возгорания не сообщаются. На месте работали пожарные. В МЧС пока не сообщили подробности происшествия.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в минувшие выходные в Мочище произошел крупный пожар. В результате возгорания пострадал один человек.