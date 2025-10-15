В Новосибирске ночью сгорел дом на улице Ключевой

Минувшей ночью в Новосибирске произошел пожар в частном жилом доме на улице Ключевой. Информация об этом появилась в паблике ВКонтакте «Инцидент Новосибирск». Судя по опубликованным кадрам, строение полностью выгорело — конструкции обрушились, от здания остались лишь обгоревшие фрагменты.