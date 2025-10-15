Ричмонд
«Он меня избивал»: женщина расправилась с мужем во время очередной ссоры, ее отправили в колонию

В Челябинске суд приговорил к 6 годам колонии женщину за убийство мужа.

Источник: пресс-служба Советского районного суда Челябинска

Во время очередной пьяной ссоры с мужем челябинка не выдержала и схватила кухонный нож. Четыре удара оказались смертельными для него. Только тогда женщина поняла, что случилось, испугалась и выбежала на улицу.

Она попросила прохожего вызвать скорую помощь. Но в тот момент она заверяла, что на ее мужа напал другой человек. Но потом во всем призналась.

На суде она рассказала, что у них с мужем часто происходили конфликты. Нередко он поднимал на нее руку. В один из таких дней, 15 июля 2025 года, женщина не выдержала.

Суд учел, что обвиняемая частично признала вину, раскаялась, активно способствовала расследованию преступления, а также аморальное поведение потерпевшего, из-за которого все и произошло.

— Кофлер Н. В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — рассказали в пресс-службе Советского районного суда Челябинска.