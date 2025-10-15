Бочаров: Четыре дома повреждены после атаки дронов ВСУ в Волгоградской области

Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на Волгоградскую область. В результате налета повреждения получили четыре жилых дома. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
До этого глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что система ПВО успешно отразила нападение беспилотников в четырех районах Ростовской области.
Кроме того, губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал об атаке дронов ВСУ на Курскую область. Чиновник отметил, что один человек погиб и один ранен при вражеской атаке на регион.
Также сообщалось, что под Волчанском на харьковском направлении уничтожен экипаж беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.