Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бочаров: Четыре дома повреждены после атаки дронов ВСУ в Волгоградской области

Жилые строения повреждены в Волгоградской области после атаки ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на Волгоградскую область. В результате налета повреждения получили четыре жилых дома. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

До этого глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что система ПВО успешно отразила нападение беспилотников в четырех районах Ростовской области.

Кроме того, губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал об атаке дронов ВСУ на Курскую область. Чиновник отметил, что один человек погиб и один ранен при вражеской атаке на регион.

Также сообщалось, что под Волчанском на харьковском направлении уничтожен экипаж беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше