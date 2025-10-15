Водителю, виновному в смерти троих, вынесли приговор в суде в Новосибирске

Суд установил, что утром 5 января 2025 года 20-летний подсудимый, находясь за рулём автомобиля Toyota Estima, двигался по Гусинобродскому тракту. В его машине помимо него находились четыре пассажира, все четверо не были пристёгнуты ремнями безопасности.
Вблизи дома № 1 по указанной улице водитель «Тойоты» потерял управление автомобилем, попытался вывернуть руль влево, не убедившись в безопасности манёвра, вылетел на встречную и въехал в Land Cruiser.
В результате этой аварии один из пассажиров подсудимого получил тяжёлые травмы, а трое других скончались на месте.
В суде молодой человек признал свою вину. Октябрьский районный суд вынес утвердительный приговор по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии-поселении и лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.
Марина Злобина