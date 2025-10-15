В Шелехове 16 октября пройдут прощания с двумя погибшими девушками

Об этом сообщается в соцсетях Шелехова.
Прощание с 13-летней погибшей состоится в храме Петра и Павла с 14:00 до 14:30. С 23-летней девушкой — с 10:20 до 11:00 по адресу на проспекте Строителей и Монтажников, 3 г. Захоронение состоится на Александровском кладбище.
Напомним, «АиФ-Иркутск» писал, что в городе Шелехове Иркутской области 14-летний подросток попал под следствие из-за двойного убийства. Конфликт начался со ссоры с его знакомой. В ходе спора парень нанес девочке ножевые ранения. На звуки из квартиры отозвалась соседка 23 лет. Когда она попыталась вмешаться и помочь, подросток нанес ранения и ей. Обе девушки были доставлены в медицинское учреждение, но спасти их не удалось.