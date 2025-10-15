В Шелехове 16 октября пройдут прощания с двумя погибшими девушками

Напомним, «АиФ-Иркутск» писал, что в городе Шелехове Иркутской области 14-летний подросток попал под следствие из-за двойного убийства. Конфликт начался со ссоры с его знакомой. В ходе спора парень нанес девочке ножевые ранения. На звуки из квартиры отозвалась соседка 23 лет. Когда она попыталась вмешаться и помочь, подросток нанес ранения и ей. Обе девушки были доставлены в медицинское учреждение, но спасти их не удалось.