Приятная встреча закончилась кошмаром: спящую женщину подожгли после отказа продолжать участвовать в застолье

В Уфе задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в жестоком преступлении. Подробности рассказала пресс-служба МВД Башкирии.
Согласно предварительным данным, перед инцидентом уфимец и потерпевшая вместе распивали спиртное, и спустя время женщина пошла спать. Мужчине это не понравилось, и он начал ее будить. В какой-то момент он взял бутылку с горючей смесью, облил знакомую и поджег.
На потерпевшей загорелась одежда, и уфимец потушил пламя с помощью одеяла. Однако скорую помощь он вызвал лишь спустя несколько часов. Женщину с ожогами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Известно, что уфимец ранее уже привлекался к уголовной ответственности. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящее время мужчина арестован.