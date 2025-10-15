Грузовик в Башкирии после ДТП наехал на газовую трубу

Как сообщают в МЧС по РБ, вечером 14 октября в селе Новые Сулли столкнулись КамАЗ и «Лада Нива». Водитель грузового автомобиля после столкновения не справился с управлением и совершил наезд на газовую трубу. В результате ДТП также пострадал 42-летний пассажир «Нивы» — с травмой ключицы он госпитализирован в Белебеевскую больницу.