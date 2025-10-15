Грузовик в Башкирии после ДТП наехал на газовую трубу. Без газоснабжения остались два населенные пункта в Ермекеевском районе.
Как сообщают в МЧС по РБ, вечером 14 октября в селе Новые Сулли столкнулись КамАЗ и «Лада Нива». Водитель грузового автомобиля после столкновения не справился с управлением и совершил наезд на газовую трубу. В результате ДТП также пострадал 42-летний пассажир «Нивы» — с травмой ключицы он госпитализирован в Белебеевскую больницу.
«В результате ДТП временно без газоснабжения остались два населенные пункта: Новые Сулли и Старые Сулли. Газораспределительной службой проводятся необходимые аварийно-восстановительные работы. На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Ситуация находится на контроле», — сообщили в пресс-службе ведомства.