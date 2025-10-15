Под предлогом поставки машин омич похитил 30 млн и купил себе большой дом

Прокуратура Центрального округа направила в суд уголовное дело 30-летнего омича. Под предлогом поставки дорогостоящих машин он похитил у потенциальных покупателей 30 млн рублей.
Людям аферист пообещал поставить из зарубежья дорогостоящие автомобили, снегоходы, вездеходы, багги и квадроцикл. Собрал предоплату. Однако исполнять обязательства продавец не думал, а чтобы создать видимость исполнения договоров, подделал банковские платежные поручения, которые предоставил несостоявшимся покупателям.
На вырученные деньги мужчина купил себе земельный участок и двухэтажный дом в Омском районе. Когда потерявшие деньги омичи поняли, что их обманули, они обратились в полицию.
Продавцу предъявлено обвинение по статье «Мошенничество». На имущество обвиняемого наложен арест. Как сообщили в прокуратуре, максимальная санкция данной статьи УК РФ предусматривает десять лет лишения свободы.