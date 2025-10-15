Мужчина умудрился поесть более 1000 раз бесплатно, обманывая сервис доставки еды

В Японии полиция арестовала 38-летнего безработного Такую Хигасимото по подозрению в масштабном мошенничестве — с помощью найденной уязвимости в приложении крупной службы доставки еды он два года не платил денег за свои заказы.
В городе Нагоя (префектура Айти) мужчина с 2023 по 2025 год оформил 1095 заказов. Хигасимото выбирал опцию бесконтактной доставки и всегда жаловался на якобы неполученный заказ, получая возврат средств.
Для реализации схемы ему понадобились 124 разных аккаунта. Он использовал предоплаченные мобильные карты, фальшивые имена и адреса, а сразу после очередного заказа быстро аннулировал использованный профиль. По признанию Хигасимото, аферу он начал из любопытства, но со временем втянулся в регулярные махинации.
Один из последних эпизодов случился 30 июля 2025 года: мошенник вновь зарегистрировал фиктивный аккаунт, заказал мороженое, бэнто и куриные стейки, а спустя несколько часов вернул свои 105 долларов, указав на несуществующую проблему с доставкой.
Сообщается, что подобные истории выявлялись и в Китае: жители провинции Цзянсу, имея на троих всего 3 доллара, систематически получали бесплатную еду, обманывая сервис похожим способом — за это их привлекли к административной ответственности.
