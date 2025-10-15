Тысячи свердловчан остались без отопления из-за коммунальной аварии

Вечером 14 октября в свердловском городе Полевском из-за аварии на системе отопления диаметром 600 мм без теплоснабжения остались 130 многоквартирных жилых домов, в которых проживает более 13 тысяч человек, из них 4333 — это дети. Также отопления нет в стационаре № 1 «Полевской ЦРБ».