Тысячи свердловчан остались без отопления из-за коммунальной аварии

В Полевском нарушено теплоснабжение в 130 многоквартирных жилых домах.

Источник: ГУ МЧС по Свердловской области

Вечером 14 октября в свердловском городе Полевском из-за аварии на системе отопления диаметром 600 мм без теплоснабжения остались 130 многоквартирных жилых домов, в которых проживает более 13 тысяч человек, из них 4333 — это дети. Также отопления нет в стационаре № 1 «Полевской ЦРБ».

На месте происшествия работает аварийно-восстановительная бригада ООО «Полевская коммунальная компания “Энерго”. Место повреждения обнаружено, проводятся раскопочные работы.

«Планируемое завершение ремонтно-восстановительных работ — 13.00 (мск) 15 октября», — сообщили в региональном МЧС.