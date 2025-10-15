Экс-судья Верховного суда РФ заплатит три тысячи рублей по иску Генпрокуратуры

Кроме того, в доход государства переданы 95 объектов имущества, принадлежащих предпринимателю Андрею Марченко и его сыну Ивану. Среди них — земельные участки и здания гостиниц сети Marton в Краснодаре и Калининграде, отель в Ростове-на-Дону и участок с гостиницей «Вологда».