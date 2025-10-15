Экс-судья Верховного суда РФ заплатит три тысячи рублей по иску Генпрокуратуры

Бывший председатель Совета судей России Виктор Момотов заплатит три тысячи рублей госпошлины за рассмотрение иска Генпрокуратуры об изъятии его имущества. Об этом в среду, 15 октября, говорится в материалах суда.
Согласно решению Останкинского суда Москвы, госпошлина будет перечислена в доход бюджета столицы. 14 октября суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к экс-главе Совета судей.
Кроме того, в доход государства переданы 95 объектов имущества, принадлежащих предпринимателю Андрею Марченко и его сыну Ивану. Среди них — земельные участки и здания гостиниц сети Marton в Краснодаре и Калининграде, отель в Ростове-на-Дону и участок с гостиницей «Вологда».
Решение суда подлежит немедленному исполнению после его оглашения, передает РИА Новости.
Останкинский районный суд столицы ранее принял решение изъять имущество бывшего судьи Верховного суда РФ Момотова. Общая стоимость активов оценивается в девять миллиардов рублей. Также имущество изъяли у компаньона Момотова Андрея Марченко.