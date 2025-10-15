Омич обвиняется в хищении 30 миллионов под предлогом поставки техники за границу

Прокуратура Центрального округа Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 30-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, с сентября 2022 года по октябрь 2024 года обвиняемый заключил несколько договоров купли-продажи дорогостоящих транспортных средств — автомобилей, снегоходов, багги, вездехода и гидроцикла — с экспортом за границу. Потерпевшие перечислили ему около 31 млн рублей, однако мужчина не исполнил свои обязательства.
Для создания видимости исполнения договоров он предоставлял поддельные банковские платежные поручения. На часть похищенных средств обвиняемый приобрёл земельный участок и двухэтажный дом в Омском районе.
По ходатайству следствия суд наложил арест на имущество мужчины. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Омска для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.