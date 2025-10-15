Омич обвиняется в хищении 30 миллионов под предлогом поставки техники за границу

По версии следствия, с сентября 2022 года по октябрь 2024 года обвиняемый заключил несколько договоров купли-продажи дорогостоящих транспортных средств — автомобилей, снегоходов, багги, вездехода и гидроцикла — с экспортом за границу. Потерпевшие перечислили ему около 31 млн рублей, однако мужчина не исполнил свои обязательства.