В Китае при наезде автомобиля на электроскутеры погибли восемь человек

Водитель автомобиля находился в нетрезвом состоянии.

Источник: Аргументы и факты

В Китае при наезде автомобиля на группу людей на электроскутерах погибли восемь человек.

Инцидент произошел вечером 14 октября в восточной провинции КНР Шаньдун. По данным местной полиции, еще четыре человека получили травмы и были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.

Уточняется, что за рулем автомобиля находился нетрезвый 37-летний мужчина. Он наехал на электроскутеры, в результате чего один человек скончался на месте, еще семерых не удалось спасти в больнице.

Проводидся расследование.

Ранее сообщалось, что в Дагестане в ДТП с участием грузовика погибли два человека, еще шесть пострадали.