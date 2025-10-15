В Китае при наезде автомобиля на электроскутеры погибли восемь человек

В Китае при наезде автомобиля на группу людей на электроскутерах погибли восемь человек.
Инцидент произошел вечером 14 октября в восточной провинции КНР Шаньдун. По данным местной полиции, еще четыре человека получили травмы и были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.
Уточняется, что за рулем автомобиля находился нетрезвый 37-летний мужчина. Он наехал на электроскутеры, в результате чего один человек скончался на месте, еще семерых не удалось спасти в больнице.
Проводидся расследование.
