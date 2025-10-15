В посёлке под Волгоградом повреждены четыре дома после атаки беспилотников ВСУ

«Сегодня ночью силами ПВО отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в посёлке Кирова Светлоярского района повреждены четыре частных домовладения. Пострадавших нет», — отметил глава региона.
По его словам, на месте работают оперативные службы, жителям окажут необходимую помощь.
Ранее Life.ru писал, что ВСУ ночью 15 октября атаковали и Ростовскую область. Там силы ПВО отразили массированный налёт украинских дронов сразу в четырёх районах региона. Обошлось без жертв и разрушений, все беспилотники были уничтожены в воздухе.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.