Тренер по самбо избила и оскорбила воспитанника в российском городе

В Лабинске (Краснодарский край) на районных соревнованиях по самбо женщина-тренер ударила 13-летнего воспитанника и обрушилась на него с нецензурной бранью.

В Лабинске (Краснодарский край) на районных соревнованиях по самбо женщина-тренер ударила 13-летнего воспитанника и обрушилась на него с нецензурной бранью. Об этом сообщает Readovka со ссылкой на мать пострадавшего мальчика.

По словам женщины, её сын участововал в соревнованиях, несмотря на температуру 39,5 °C, так как заменить его было некем. После инцидента подросток никому не рассказал о случившемся, стараясь скрыть происшествие даже от родственников.

Мальчик занимается самбо уже девять лет и, как утверждает мать, ранее никогда не сталкивался с подобным отношением. Женщина тренирует эту группу сравнительно недавно и, по словам родителей других учеников, её грубый и вспыльчивый характер был заметен с самого начала.

Комментировать случившееся журналистам тренер отказалась, заявив, что будет говорить «только при личной встрече или в суде». В социальных сетях она также попыталась переложить ответственность на самого подростка.

Добавим, что мать пострадавшего подростка намерена в ближайшее время обратиться в полицию.

