ПВО сбила 59 украинских дронов над Россией за ночь

Масштабная ночная атака украинских дронов на Россию провалилась: российские силы ПВО уничтожили 59 беспилотников самолётного типа. Удары пришлись сразу по нескольким регионам. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Источник: Life.ru

Самое большое количество беспилотников сбили над Ростовской областью — 17, ещё 12 дронов уничтожили над Волгоградской областью, 11 — над Белгородской. Девять беспилотников перехватили над Воронежем, четыре — над Крымом. По одному аппарату ликвидировали в Брянской, Курской и Орловской областях. Ещё три цели нейтрализованы над акваторией Чёрного моря.

По предварительным данным, атака не привела к серьёзным разрушениям и пострадавшим. Силы ПВО, дежурившие в регионах, сработали «по высшему разряду» — все вражеские объекты были ликвидированы ещё в воздухе.

Ранее Life.ru писал об атаке украинских дронов на Ростовскую область. Там средства ПВО отразили налёт сразу в четырёх районах, включая Чертковский и Миллеровский. Губернатор региона сообщил, что атака обошлась без жертв и разрушений.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.