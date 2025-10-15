ПВО сбила 59 украинских дронов над Россией за ночь

Самое большое количество беспилотников сбили над Ростовской областью — 17, ещё 12 дронов уничтожили над Волгоградской областью, 11 — над Белгородской. Девять беспилотников перехватили над Воронежем, четыре — над Крымом. По одному аппарату ликвидировали в Брянской, Курской и Орловской областях. Ещё три цели нейтрализованы над акваторией Чёрного моря.