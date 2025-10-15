Российские силы противовоздушно обороны уничтожены за ночь 15 октября 59 дронов Вооруженных сил Украины на регионами России. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
В частности, 17 беспилотников противника были уничтожены над Ростовской областью, 12 — над Волгоградской, 11 — над Белгородской, 9 — над Воронежской областями.
Кроме того, еще четыре украинских дрона российские военные сбили на крымским полуостровом. И по одному дрону боевиков Владимира Зеленского уничтожили в Брянской, Курской и Орловской областях. Также три БПЛА противника ликвидировали над акваторией Черного моря.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в Харькове цех по производству FPV-дронов для ВСУ, которые поставлялись в подразделения БПЛА 57-й отдельной мотопехотной бригад и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате налета беспилотников противника, повреждения получили четыре жилых дома. О пострадавших жителях области не сообщалось.