Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ пытались атаковать Россию десятками БПЛА

В ночь на 15 октября российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ. Всего были перехвачены 59 беспилотников над восемью регионами и Черным морем.

Беспилотники перехватили над восьми регионами и Черным морем.

В ночь на 15 октября российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ. Всего были перехвачены 59 беспилотников над восемью регионами и Черным морем.

«Средствами противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожены и перехвачены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в telegram-канале Минобороны России. Под атакой оказались Ростовская, Волгоградская, Белгородская, Воронежская, Брянская, Курская и Орловская области, а также три беспилотника сбили над Черным морем, еще четыре — над Крымом.

Ранее российские войска уничтожили производство дронов ВСУ в Харькове, о чем писал RT. Беспилотники поставлялись для двух подразделений и предназначались для атак по российским позициям. Также ранее сообщалось об атаках БПЛА на Волгоградскую и Ростовскую области. По сообщениям глав регионов, пострадавших не было.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше