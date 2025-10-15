Над регионами России за ночь сбили 59 украинских беспилотников

За минувшую ночь российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 59 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооружённым силам Украины (ВСУ), сообщило Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, за указанный период дежурные силы ПВО успешно перехватили и уничтожили украинские дроны самолётного типа. В частности, 17 аппаратов были сбиты над Ростовской областью, 12 — над Волгоградской областью, 11 — над Белгородской областью, 9 — над Воронежской областью, 4 — над Республикой Крым.
Также по одному БПЛА были уничтожены над Брянской, Курской и Орловской областями. Кроме того, три дрона были перехвачены над акваторией Чёрного моря.
