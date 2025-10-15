Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области пожар в двух ангарах охватил почти 1000 кв. метров

При пожаре в Красноуфимском округе сгорели три автомобиля, вилочный погрузчик, мотоблок и мотоцикл.

Источник: Аргументы и факты

Пожар вспыхнул в двух ангарах для хранения картофеля в Красноуфимском муниципальном округе Свердловской области, сообщило Главное управление МЧС РФ по региону.

Сигнал о возгорании поступил в 02:18 по местному времени (00:18 мск).

«На площади 980 кв. м сгорела кровля, повреждены стены у двух ангаров для хранения картофеля, сгорели 3 автомобиля “ЗИЛ”, вилочный погрузчик, мотоблок, мотоцикл», — отметило подразделение федерального ведомства.

Уточняется, для борьбы с огнём привлекли 19 человек и шесть единиц техники. Пожар удалось ликвидировать. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 07:10 (05:10 мск).

Напомним, 9 октября в городе Канске Красноярского края произошёл пожар в цехе по производству. Его площадь составила 1,4 тыс. кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал.