В Свердловской области пожар в двух ангарах охватил почти 1000 кв. метров

Пожар вспыхнул в двух ангарах для хранения картофеля в Красноуфимском муниципальном округе Свердловской области, сообщило Главное управление МЧС РФ по региону.
Сигнал о возгорании поступил в 02:18 по местному времени (00:18 мск).
«На площади 980 кв. м сгорела кровля, повреждены стены у двух ангаров для хранения картофеля, сгорели 3 автомобиля “ЗИЛ”, вилочный погрузчик, мотоблок, мотоцикл», — отметило подразделение федерального ведомства.
Уточняется, для борьбы с огнём привлекли 19 человек и шесть единиц техники. Пожар удалось ликвидировать. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 07:10 (05:10 мск).
