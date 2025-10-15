Ричмонд
Грузовик смял легковушку с молодыми людьми в Копейске

Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком в Челябинской области.

Источник: ГАИ Челябинской области

Четыре человека пострадали в ДТП в Копейске. Авария произошла поздним вечером 14 октября.

На проспекте Победы грузовик Shacman буквально раздавил ВАЗ-211440. Фурой управлял 50-летний мужчина.

— Водитель, по предварительным данным, при повороте налево не занял крайнее левое положение, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ, двигавшимся в попутном направлении, — рассказали в Госавтоинспекции Челябинской области.

Травмы в аварии получили 21-летний водитель легковушки и трое его пассажиров: девушки 19 и 21 года, а также 35-летний мужчина. Все четверо сейчас находятся в больнице.