Грузовик смял легковушку с молодыми людьми в Копейске

Четыре человека пострадали в ДТП в Копейске. Авария произошла поздним вечером 14 октября.
На проспекте Победы грузовик Shacman буквально раздавил ВАЗ-211440. Фурой управлял 50-летний мужчина.
— Водитель, по предварительным данным, при повороте налево не занял крайнее левое положение, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ, двигавшимся в попутном направлении, — рассказали в Госавтоинспекции Челябинской области.
Травмы в аварии получили 21-летний водитель легковушки и трое его пассажиров: девушки 19 и 21 года, а также 35-летний мужчина. Все четверо сейчас находятся в больнице.