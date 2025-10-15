В Красноярском крае поисковики нашли 26 возможных укрытий семьи Усольцевых

Директор Центра поиска пропавших людей Красноярского края Владислав Величко рассказал телеканалу «Енисей», что во время поиска семьи Усольцевых спасатели и волонтёры нашли 26 зимовок, пещер и ущелий, где теоретически могли укрыться пропавшие от непогоды.
«В ближайшие дни будет большое оперативное совещание, на котором мы обсудим итоги, обсудим все основные версии. И дальше продолжим отрабатывать точечно. Они (поиски — Ред.) будут продолжаться ещё долгое и долгое время», — говорит эксперт.
Так, специалисты будут обследовать места, где еще не были, и даже уходить на несколько суток в тайгу, чтобы это делать. Поисковики общались с геологами-первооткрывателями пещер, чтобы улучшить поиски, и привлекали большое количество других экспертов.
Напомним, в Красноярском крае на минувших выходных свернули активные поиски семьи Усольцевых. Их продолжат искать, но только подготовленные и обученные люди.
Супруги Сергей и Ирина вместе с пятилетней Ариной отправились в поход 28 сентября, и их будто поглотила тайга. Доцент кафедры гражданского дела юридического института СФУ Вячеслав Богданов рассказал krsk.aif.ru, когда и как семью Усольцевых могут признать пропавшими без вести.