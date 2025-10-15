На 3,5 года условно осудили замдиректора красноярского ФК «Енисей»

По версии следствия, в августе 2024 года фигурант дела вместе с менеджером по развитию решил использовать новый «Стадион им. Ленинского комсомола» футбольного клуба с целью заработка. Для этого менеджер обратился к руководству ООО «Азат» и предложил фирме размещать рекламу на территории стадиона, а также оказывать услуги питания во время спортивных мероприятий за вознаграждение. Впоследствии между ФК «Енисей» и компанией был заключен договор на 150 тыс. руб., однако злоумышленники не собирались размещать рекламу, оформив сделку только для создания законного вида своим действиям.