Долги по коммунальным платежам хотят взыскать с актрисы Эвелины Бледанс

Певица также призналась, что раньше страдала от комплексов, связанных с возрастом, но смогла преодолеть этот внутренний конфликт. Бледанс поделилась своими мыслями о том, как научиться принимать себя. Она посоветовала не зацикливаться на возрасте, чтобы не добавлять себе лет.