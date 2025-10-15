Долги по коммунальным платежам хотят взыскать с актрисы Эвелины Бледанс

«Мосводоканал» подал иск в столичный суд на актрису Эвелину Бледанс из-за долга по оплате коммунальных платежей. Такие данные следуют из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
— Зарегистрировано исковое заявление акционерного общества «Мосводоканал» о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Ответчик: Бледанс Эвелина Висвалдовна, — цитирует материалы агентство.
О сумме долга и дате рассмотрения иска пока не сообщается.
До этого Эвелина Бледанс рассказала, что она случайно увидела свою откровенную фотографию на фоне тюрьмы: ее повесили прямо напротив окон исправительного учреждения. Она отметила, что не стала устраивать скандал и препятствовать тому, чтобы ее снимком любовались отбывающие срок преступники.
Певица также призналась, что раньше страдала от комплексов, связанных с возрастом, но смогла преодолеть этот внутренний конфликт. Бледанс поделилась своими мыслями о том, как научиться принимать себя. Она посоветовала не зацикливаться на возрасте, чтобы не добавлять себе лет.