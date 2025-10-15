Товары на 78 тысяч рублей похитила работница маркетплейса в Амурске

Сотрудница пункта выдачи заказов маркетплейса в Амурске разработала схему похищения товаров и, по версии следствия, более полугода обманывала работодателя. Сумма недостачи составила 78 тысяч рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Пользуясь служебным положением, женщина после оформления покупки отслеживала перемещение товаров, после получения отменяла покупку и дожидалась автоматического возврата средств на карту. Различные товары — от одежды до косметики — оставляла себе, — отметили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Во время расследования уголовного дела сотрудники полиции обыскали квартиру подозреваемой, в счет погашения ущерба у нее изъяли холодильник и телевизор.