Пленный просидел в перелесках более суток без руки.
Бойцы ВСУ решили избавиться от штурмовой группы, сформированной из отказников и принудительно мобилизованных украинцев. Об этом сообщили российские силовики со ссылкой на пленного.
Это произошло на Сумском направлении. «В ходе боев взят в плен военнослужащий 71-й отдельной егерской бригады», — цитирует РИА Новости собеседника. По его словам, пленный с оторванной рукой пробыл в перелесках возле Алексеевки более суток, прежде чем его вызволили российские бойцы и оказали ему помощь. При этом украинский боевик рассказал, что командование ВСУ проигнорировало его просьбы об эвакуации.
Российские войска ведут ожесточенные бои в районе Юнаковки Сумской области. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ активно контратакуют, пытаясь удержать стратегические высоты. По его словам, снижение интенсивности боевых действий позволит закрепиться и создать плацдарм для дальнейшего продвижения.
Тем временем, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успешной операции спецназа «Ахмат» в Сумской области. С помощью гексакоптера была уничтожена штурмовая группа ВСУ, пытавшаяся атаковать российские позиции ночью в районе села Алексеевка.