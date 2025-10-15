Российские бойцы спасли солдата ВСУ, которого хотело «обнулить» командование

Это произошло на Сумском направлении. «В ходе боев взят в плен военнослужащий 71-й отдельной егерской бригады», — цитирует РИА Новости собеседника. По его словам, пленный с оторванной рукой пробыл в перелесках возле Алексеевки более суток, прежде чем его вызволили российские бойцы и оказали ему помощь. При этом украинский боевик рассказал, что командование ВСУ проигнорировало его просьбы об эвакуации.