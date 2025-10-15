Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Перми застряли в жуткой пробке из-за ДТП в районе ДКЖ

Пробка растянулась от кольца Гайдара до шоссе Космонавтов.

Жители Перми застряли в жуткой пробке из-за ДТП в микрорайоне ДКЖ, сообщает телеграм-канал «Пермь с огоньком».

Сообщения об аварии появились в канале утром 15 октября. Как сообщали очевидцы, массовый затор скопился на улице Локомотивной и берёт своё начало в районе тоннеля к площади Гайдара. По словам пермяков, ДТП с легковыми машинами привело к большой пробке, которая тянется в сторону ДКЖ и шоссе Космонавтов.

По данным сервиса Яндекс. Карты, сообщение об автомобильной аварии было опубликовано около 8:51 часов утра. Автор отметки сообщал, что столкнувшиеся водители заняли правый ряд. К 9:30 часам утра пробка растянулась от тоннеля до шоссе Космонавтов (по улице Малкова).

Движение отмечено бордовым цветом не только на этом участке, но и на улице Строителей, где длина пробки превысила один километр.