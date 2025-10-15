Жители Перми застряли в жуткой пробке из-за ДТП в районе ДКЖ

Жители Перми застряли в жуткой пробке из-за ДТП в микрорайоне ДКЖ, сообщает телеграм-канал «Пермь с огоньком».
Сообщения об аварии появились в канале утром 15 октября. Как сообщали очевидцы, массовый затор скопился на улице Локомотивной и берёт своё начало в районе тоннеля к площади Гайдара. По словам пермяков, ДТП с легковыми машинами привело к большой пробке, которая тянется в сторону ДКЖ и шоссе Космонавтов.
По данным сервиса Яндекс. Карты, сообщение об автомобильной аварии было опубликовано около 8:51 часов утра. Автор отметки сообщал, что столкнувшиеся водители заняли правый ряд. К 9:30 часам утра пробка растянулась от тоннеля до шоссе Космонавтов (по улице Малкова).
Движение отмечено бордовым цветом не только на этом участке, но и на улице Строителей, где длина пробки превысила один километр.