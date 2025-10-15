Тысячи фур застряли на границе России и Казахстана

Как считает Потоцкий, ситуация осложнилась на фоне участившихся контактов между президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и президентом США Дональдом Трампом. В ходе переговоров американский лидер неоднократно поднимал вопрос о введении дополнительных ограничений против торговых партнеров России. Среди обсуждаемых мер — тарифы на товары, пересекающие границу Казахстана и РФ, с целью усиления давления на официальный Москву в контексте конфликта на Украине.