Тысячи фур застряли на границе России и Казахстана

Большегрузы из Китая в Россию пристально проверяют пограничники.
Около 2,5 тысяч грузовых автомобилей скопились на казахстанской стороне границы с Россией. Об этом сообщает генеральный директор транспортной компании «ДАТранслогистик» Дмитрий Потоцкий.
«2500 грузовых автомобилей в настоящий момент находятся с казахстанской стороны границы с Россией», — сообщил Потоцкий в беседе с «Лента.ру». По его мнению, причиной очередей стало усиление проверки грузов, следующих из Китая в Россию, с целью выявления «серого импорта».
Государственные органы Казахстана приняли дополнительные меры по таможенному досмотру, чтобы пресечь транзит нелегального товара. Таможенные службы республики стали тщательнее сверять документы и проводить досмотр транспортных средств, что увеличило время прохождения границы.
Как считает Потоцкий, ситуация осложнилась на фоне участившихся контактов между президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и президентом США Дональдом Трампом. В ходе переговоров американский лидер неоднократно поднимал вопрос о введении дополнительных ограничений против торговых партнеров России. Среди обсуждаемых мер — тарифы на товары, пересекающие границу Казахстана и РФ, с целью усиления давления на официальный Москву в контексте конфликта на Украине.