Пожарные спасли челябинца из огненной ловушки

Пожар произошёл поздно вечером 14 октября в квартире на третьем этаже дома на улице Коммунаров.
— На момент прибытия огнеборцев на подоконнике стоял мужчина. Путь к спасению через входную дверь был невозможен. Пожарные спасли его по трёхколенной лестнице и передали медицинским работникам, — рассказали в пресс-центре.
Самостоятельно из здания эвакуировались 20 человек, в том числе пятеро детей.
Была угроза, что огонь может перейти на кровлю здания, но пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание.
Напомним, рано утром 14 октября в Челябинске загорелась квартира на девятом этаже многоэтажки. Во время тушения пожарные нашли тело 84-летней пенсионерки. Ещё одна женщина попала в больницу.