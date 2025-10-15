Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожарные спасли челябинца из огненной ловушки

В Челябинске пожарные спасли мужчину из горящей квартиры. Спасаясь от огня, ему пришлось залезть на подоконник. Об этом в среду, 15 октября, сообщили в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар произошёл поздно вечером 14 октября в квартире на третьем этаже дома на улице Коммунаров.

— На момент прибытия огнеборцев на подоконнике стоял мужчина. Путь к спасению через входную дверь был невозможен. Пожарные спасли его по трёхколенной лестнице и передали медицинским работникам, — рассказали в пресс-центре.

Самостоятельно из здания эвакуировались 20 человек, в том числе пятеро детей.

Была угроза, что огонь может перейти на кровлю здания, но пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание.

Напомним, рано утром 14 октября в Челябинске загорелась квартира на девятом этаже многоэтажки. Во время тушения пожарные нашли тело 84-летней пенсионерки. Ещё одна женщина попала в больницу.