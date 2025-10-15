Красноярские полицейские спасли двух пенсионерок от потери 700 тысяч рублей

Как сообщает пресс-служба МВД, 73-летний мужчина обратился в дежурную часть 9 октября после того, как перевел мошенникам 1,5 млн рублей через курьера такси. Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след подозреваемого — 19-летнего студента вуза.
Во время допроса молодому человеку поступило новое задание от преступников. Полицейские взяли инициативу в свои руки: договорились о встрече с мошенниками и перехватили 300 тысяч рублей, которые те планировали получить.
Расследование показало, что жертвами стали две пенсионерки — 86-летняя и 74-летняя женщины. Первая уже отдала мошенникам 260 тысяч рублей под предлогом декларирования средств, вторая — 40 тысяч. Еще 410 тысяч рублей пенсионерки готовились передать, но полиция вовремя остановила сделку.
Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве против студента. Все изъятые деньги вернут законным владельцам.