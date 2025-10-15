Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярские полицейские спасли двух пенсионерок от потери 700 тысяч рублей

Сотрудники полиции Красноярска предотвратили крупное мошенничество, сохранив 700 тысяч рублей двух пенсионерок.

Источник: Freepik

Как сообщает пресс-служба МВД, 73-летний мужчина обратился в дежурную часть 9 октября после того, как перевел мошенникам 1,5 млн рублей через курьера такси. Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след подозреваемого — 19-летнего студента вуза.

Во время допроса молодому человеку поступило новое задание от преступников. Полицейские взяли инициативу в свои руки: договорились о встрече с мошенниками и перехватили 300 тысяч рублей, которые те планировали получить.

Расследование показало, что жертвами стали две пенсионерки — 86-летняя и 74-летняя женщины. Первая уже отдала мошенникам 260 тысяч рублей под предлогом декларирования средств, вторая — 40 тысяч. Еще 410 тысяч рублей пенсионерки готовились передать, но полиция вовремя остановила сделку.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве против студента. Все изъятые деньги вернут законным владельцам.