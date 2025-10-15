Более полусотни беспилотников ВСУ атаковали Россию за ночь: карта ударов БПЛА на 15 октября

Дроны ВСУ вновь атаковали регионы РФ.
В ночь на 15 октября дежурные подразделения ПВО успешно уничтожили и перехватили 59 беспилотников самолетного типа, запущенных с территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, 17 дронов были сбиты над Ростовской областью, 12 — над Волгоградской областью, 11 — над Белгородской областью, девять — над Воронежской областью, четыре — над Республикой Крым, три — над акваторией Черного моря, а также по одному беспилотнику — над Брянской, Курской и Орловской областями. Карта атаки ВСУ — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: Инфографика URA.RU.
Воронежская область.
Силы ПВО в нескольких муниципальных образованиях Воронежской области зафиксировали и ликвидировали очередные беспилотные аппараты ВСУ. По данным Минобороны, девять дронов были уничтожены над территорией региона. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Белгородская область.
В Шебекино Белгородской области в результате удара беспилотника пострадал частный жилой участок: были повреждены навес, легковой автомобиль и мотоцикл. В селе Красный Октябрь атака дрона привела к повреждению кровли многоквартирного дома. В поселке Октябрьский два беспилотника нанесли удары по коммерческому предприятию, в результате чего было повреждено оборудование. В поселке Малиновка после удара дрона произошло возгорание кровли социального объекта; пожар был оперативно ликвидирован.
В селе Кукуевка вследствие атаки беспилотника была повреждена крыша одного из зданий сельскохозяйственного предприятия. В Грайворонском округе, в селе Смородино, из-за сброса взрывных устройств с БПЛА разрушена кровля и выбиты окна в частном доме. Всего на территории Белгородской области силами ПВО было уничтожено 11 беспилотных аппаратов. Согласно предварительным данным, пострадавших среди населения нет.
Ростовская область.
Дежурные подразделения ПВО также зафиксировали и нейтрализовали украинские беспилотные аппараты в четырех районах Ростовской области. Об этом проинформировал губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, в результате инцидента разрушения инфраструктуры и пострадавшие отсутствуют. Согласно информации Минобороны, силами ПВО было уничтожено 17 дронов.
Волгоградская область.
Кроме того, в Волгоградской области была успешно предотвращена атака беспилотников. Фрагменты одного из сбитых аппаратов упали на территорию поселка Кирова в Светлоярском районе. В результате падения обломков повреждения получили четыре частных жилых дома. Жертв и пострадавших нет. Всего средствами ПВО было уничтожено 12 беспилотников.
Другие регионы.
Еще четыре беспилотных аппарата были уничтожены в воздушном пространстве Республики Крым, три — над акваторией Черного моря, по одному — над территориями Брянской, Курской и Орловской областей. Об этом сообщили в Минобороны России. Информации о пострадавших и повреждениях в этих регионах не поступало.
Опасность атаки БПЛА.
В ряде городов Татарстана, включая Нижнекамск, Заинск, Набережные Челны, Альметьевск и Елабугу, был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой атаки украинских дронов. Аналогичный режим установили для города Липецк, а также Липецкого муниципального округа, Грязинского, Добринского, Хлевенского и Усманского муниципальных районов.
Ограничения в аэропортах.
В ряде российских аэропортов, включая Волгоград, Нижний Новгород (Стригино), Нижнекамск (Бегишево) и Уфу, временно вводились ограничения на прием и отправку самолетов. Эти меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов на фоне атаки ВСУ. Сейчас работу уже возобновил аэропорт города Волгограда.