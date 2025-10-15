В центре Омска нашли повышенную концентрацию смертельного газа

Сероводород — это бесцветный газ с запахом тухлых яиц, который образуется при гниении белков и встречается в вулканических газах и природных водах. В высоких концентрациях сероводород может быть смертельно опасен, так как блокирует транспортировку кислорода кровью, а при высоких концентрациях может парализовать обоняние, делая его незаметным.