В центре Омска нашли повышенную концентрацию смертельного газа

Выбросы обнаружены во вторник, 14 октября 2025 года.

Воздух Омска во вторник, 14 октября 2025 года, был загрязнен выбросами. Об этом в среду, 15 октября 2025 года, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Омской области.

«По информации ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС” 14 октября на стационарном посту в Центральном административном округе города Омска (ул. Рабиновича, д. 93) зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 1,12 раза», — передает ведомство.

На региональных постах наблюдений при этом, как замечается, превышений ПДК по контролируемым показателям не зафиксировано.

Сероводород — это бесцветный газ с запахом тухлых яиц, который образуется при гниении белков и встречается в вулканических газах и природных водах. В высоких концентрациях сероводород может быть смертельно опасен, так как блокирует транспортировку кислорода кровью, а при высоких концентрациях может парализовать обоняние, делая его незаметным.