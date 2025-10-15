Ричмонд
Под Ростовом в лобовом столкновении с фурой насмерть разбился водитель «Нивы»

В Ростовской области водитель «Нивы» погиб при столкновении с грузовиком.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области во вторник, 14 октября, в смертельном ДТП с фурой и легковушкой погиб человек. Об этом сообщают в отделе пропаганды региональной Госавтоинспекции.

Как уточняют в ГАИ, авария произошла в 14:45 на 306-м километре трассы Р-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» в Белокалитвинском районе.

— По предварительным данным, 61-летний водитель за рулем «ВАЗ-212140» не справился с управлением. Его автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном «Фотон» с полуприцепом «Шмитц». За рулем грузовика находился 43-летний водитель, — объяснили в Госавтоинспекции Дона.

В результате столкновения погиб водитель «Нивы».

— Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии, — добавили в ГАИ.

