Под Ростовом в лобовом столкновении с фурой насмерть разбился водитель «Нивы»

— По предварительным данным, 61-летний водитель за рулем «ВАЗ-212140» не справился с управлением. Его автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном «Фотон» с полуприцепом «Шмитц». За рулем грузовика находился 43-летний водитель, — объяснили в Госавтоинспекции Дона.