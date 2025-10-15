Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде студентка перевела мошенникам почти 1 млн рублей

В Волгограде 21-летняя студентка вуза поверила злоумышленникам и перевела на «безопасный счет» крупную сумму. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, волгоградка лишилась крупной суммы заемных средств.

С ней связались неизвестные, которые представлялись различными работниками соцслужб, а также правоохранительных органов и других организаций. Молодая девушка, действуя по инструкциям аферистов, оформила кредит в размере 835 тысяч рублей и в течение трех дней через мобильное приложение перевела заемные средства на указанные счета.

Только после этого девушка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».