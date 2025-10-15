В Волгограде студентка перевела мошенникам почти 1 млн рублей

С ней связались неизвестные, которые представлялись различными работниками соцслужб, а также правоохранительных органов и других организаций. Молодая девушка, действуя по инструкциям аферистов, оформила кредит в размере 835 тысяч рублей и в течение трех дней через мобильное приложение перевела заемные средства на указанные счета.