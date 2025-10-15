Московскую собачницу оштрафовали на 1,5 тысячи рублей за неубранную мочу пса

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает ограничить количество проживающих в одной квартире кошек и собак. Инициатива предполагает, что на каждые 18 квадратных метров жилья может приходиться не более одной взрослой собаки и не более одной взрослой кошки. Как депутаты хотят ограничить количество животных в квартире и почему инициативу едва ли получится реализовать, разбиралась «Вечерняя Москва».