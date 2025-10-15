Ричмонд
Московскую собачницу оштрафовали на 1,5 тысячи рублей за неубранную мочу пса

Собачница из Москвы получила штраф на 1,5 тысячи рублей за неубранную мочу пса. Об этом в среду, 15 октября, рассказали в Telegram-канале Mash.

По словам женщины, недавно у нее в соседках появилась ненавистница животных. Последняя постоянно кричит на собак, разбрасывает по двору отравленные вещества, а также жалуется в различные ведомства.

Так, женщина заявила, что хозяйка собаки якобы не убирает за животным и не прописывает его в квартире. Позже инспекторам пришлось изучить записи с камеры, установленной во дворе.

На кадрах эксперты увидели, что женщина не протирает за псом траву. На этом основании выписали штраф — 1,5 тысячи рублей. По словам специалистов из комитета ветеринаров, собачникам нужно гулять с бутылкой воды и смывать мочу, уточнили в публикации.

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает ограничить количество проживающих в одной квартире кошек и собак. Инициатива предполагает, что на каждые 18 квадратных метров жилья может приходиться не более одной взрослой собаки и не более одной взрослой кошки. Как депутаты хотят ограничить количество животных в квартире и почему инициативу едва ли получится реализовать, разбиралась «Вечерняя Москва».