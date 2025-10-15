Ричмонд
20 пожаров потушили за стуки в Свердловской области

В селе Курганово сгорели три частных дома.

На Среднем Урале за минувшие сутки ликвидировали 20 пожаров, пять из которых случились в жилом секторе. В результате пожаров пострадал один человек, спасены девять человек, сообщили в региональном МЧС.

Так, накануне в Среднеуральске на улице Набережная горела квартира на третьем этаже 9-этажки на площади 5 квадратных метров. Из дома спасли шестерых, в том числе троих детей. Пострадавших нет. С огнем справились за 25 минут 11 спасателей на трех спецмашинах.

В селе Курганово на улице Ленина сгорели три частных дома и надворные постройки на площади 255 «квадратов». В результате пожара никто не пострадал. Возгорание ликвидировали за 288 минут 19 спасателей на четырех единицах техники.

В крестьянско-фермерском хозяйстве Бондарева ав сысертском городском округе огнем повреждены складское помещение, штабеля леса на открытой площадке и пять единиц техники. Общая площадь пожара составила 1150 квадратных метров. С огнем боролись в течение пяти часов 24 пожарных на восьми единицах техники.

В Нижнем Тагиле нп улице Космонавтов горела квартира на третьем этаже 5-этажки на площади два квадратных метра. Из дома спасли троих человека, еще 10 жителей эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет. Пожар потушили за 8 минут семь специалистов на трех спецмашинах.

В Екатеринбурге на базе отдыха по улице Маяковского горела отделка в помещении сауны в гостевом доме на пощади 10 «квадратов». Возгорание ликвидировали за 10 минут 14 спасателей на трех спецмашинах.