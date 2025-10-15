Бизнесмена Дмитрия Попова снова обвиняют в хищении 504 млн рублей у ГК «Витус»

Владельцу пермской группы компаний «Витус» Дмитрию Попову вновь предъявлено обвинение в крупном мошенничестве. Речь идет о хищении 504,5 млн рублей — такую же сумму вменяли ему ранее, но после отмены приговора дело вернули на доследование. Об этом стало известно на апелляционном заседании в Пермском краевом суде, передает «РБК Пермь».
Суд признал законной ранее избранную меру пресечения — залог в размере 5 млн рублей, который еще в 2020 году внес тесть предпринимателя, Василий Шупортяк.
Напомним, уголовное дело по факту мошенничества при привлечении инвестиций от граждан появилось в августе 2020 года. Позже к нему присоединили еще два аналогичных расследования, где общий ущерб составил более 2,8 млн рублей. Основное обвинение Попову предъявили в октябре 2022 года. По версии следствия, с 2016 по 2020 год он незаконно получил займы от частных инвесторов. Всего к нему с требованиями о возврате денег обратились 342 клиента, общая сумма претензий превысила миллиард рублей.
Ленинский районный суд Перми в августе 2024 года признал Попова виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы, штрафу в 500 тыс. рублей и запрету занимать руководящие должности в коммерческих компаниях. Также суд постановил взыскать с бизнесмена 504,5 млн рублей в пользу пострадавших юрлиц — ООО «Профит Плюс» и ООО «Витус Инвестиции».
Однако уже в январе 2025 года апелляционная инстанция отменила приговор, сославшись на нарушения в процессе. Дело направили обратно в прокуратуру, а Попова отпустили под залог.
Новое дело о мошенничестве было возбуждено в августе 2025 года в рамках дополнительного расследования. В октябре Попову вновь официально предъявили обвинение. Свердловский районный суд Перми сохранил прежнюю меру пресечения — залог в 5 млн рублей.
На слушаниях 13 октября Попов сообщил, что с марта находился под следствием без каких-либо ограничений и не скрывался. Его защита предоставила письмо от Василия Шупортяка с просьбой вернуть ранее внесенный залог, однако суд отказал, оставив меру пресечения в силе до конца ноября.
Как заявил сам бизнесмен, следствие по делу завершено, и теперь ему предоставлена возможность ознакомиться со всеми материалами.