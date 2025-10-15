Бизнесмена Дмитрия Попова снова обвиняют в хищении 504 млн рублей у ГК «Витус»

Напомним, уголовное дело по факту мошенничества при привлечении инвестиций от граждан появилось в августе 2020 года. Позже к нему присоединили еще два аналогичных расследования, где общий ущерб составил более 2,8 млн рублей. Основное обвинение Попову предъявили в октябре 2022 года. По версии следствия, с 2016 по 2020 год он незаконно получил займы от частных инвесторов. Всего к нему с требованиями о возврате денег обратились 342 клиента, общая сумма претензий превысила миллиард рублей.