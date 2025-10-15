За посление сутки в Ростовской области обошлось без ландшафтных пожаров

За прошедшие сутки, 14 октября, в Ростовской области произошло десять пожаров. При этом не говорится ни об одном ландшафтном возгорании. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС по Донскому региону.
— Пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали десять техногенных пожаров, то есть вызванных хозяйственной деятельностью людей. В результате их действий были спасены два человека. При этом известно о погибшей 86-летней женщине во время пожара в Ростове. Также за сутки спасатели выезжали на ликвидацию последствий двух дорожно-транспортных происшествий, — пояснили в донском МЧС. — Всего для выполнения этих задач было задействовано 168 специалистов и 42 единицы техники.
Согласно прогнозу на среду, 15 октября, погодные условия остаются сложными.
— В центральных районах Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса, — предупредили спасатели.
