В Пермском крае пожар уничтожил квартиры восьми семей

Администрация Березниковского округа сообщила о ЧП в поселке Орел. В ночь на 14 октября произошло возгорание жилого многоквартирного дома. Огонь полностью уничтожил двухэтажное здание и имущество жильцов.
По словам очевидцев, пожар начался с хозяйственных построек. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на жилой дом. Для ликвидации пожара прибыли семь единиц техники и более 20 сотрудников пожарно-спасательных подразделений.
В доме было 10 квартир, в которых фактически проживало восемь семей. ЧП в поселке Орел обошлось без погибших и пострадавших.
«Всем нуждающимся предоставлено маневренное жилье в микрорайоне “Любимов”. Социальный участковый собирает все необходимые документы для выплаты материальной помощи пострадавшим. Состоялись два заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям», — дополнили информацию в администрации Березников.
Глава Березников Алексей Казаченко лично выезжал на место ЧП и координировал работу всех служб. Орлинский территориальный отдел просит оказать посильную помощь жителям сгоревшего дома. Требуются вещи, мебель, предметы первой необходимости. Благотворительный склад «Феникс» из Усолья готов помочь одеждой, обувью любых размеров.