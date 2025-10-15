Ричмонд
Появились кадры с места ДТП в Казани, где ночью погибли три пассажира иномарки

Сегодня утром корреспондент «Татар-информа» побывал на месте страшного ДТП, которое произошло сегодня ночью на Горьковском шоссе в Казани.

На кадрах видно, что на месте аварии остались личные вещи погибших пассажиров: куски одежды, женская сумка с личными вещами.

На бетонной опоре видны следы крови, вокруг лежат автомобильные запчасти.

Напомним, что ночью 21-летняя девушка за рулем автомобиля Honda врезалась в фонарный столб и влетела в бетонную опору дорожной развязки Горьковское шоссе — Восстания.

В результате ДТП три пассажира иномарки скончались на месте. Водитель автомобиля от медицинской помощи отказалась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Казани.