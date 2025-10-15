На юге Ленобласти провели крупный миграционный рейд

Первый день проверки охватил деревни Низовская и посёлок Дивенский, а также посёлок Красный Мак в Лужском районе. Во второй день полиция проверила деревню Сорочкино и 10 садоводств массива Мшинское в Лужском районе. Всего за два дня правоохранители обследовали порядка 13 многоэтажных жилых зданий и примерно 2 тыс. частных домовладений.