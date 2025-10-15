В Уфе по вине нетрезвого водителя машину отбросило на толпу людей.

Серьезная авария произошла на улице Кремлевская накануне. 55-летний водитель «Рено Дастер» врезался в едущую «Ладу Гранта». Удар был такой силы, что отечественный автомобиль отбросило на троих пешеходов, которые находились на тротуаре.