В Уфе по вине нетрезвого водителя машину отбросило на толпу людей.

Серьезная авария произошла на улице Кремлевская накануне. 55-летний водитель «Рено Дастер» врезался в едущую «Ладу Гранта». Удар был такой силы, что отечественный автомобиль отбросило на троих пешеходов, которые находились на тротуаре.
В результате аварии пострадавших — 82-летнего мужчину, 28-летнюю девушку и 3-летнего ребенка увезли в больницу. После оказания помощи врачи отпустили их домой.
По данным столичной ГАИ, водитель «Рено» был нетрезвым. Прибор «Алкотестер» показал 0.896 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Теперь ему грозит ответственность.