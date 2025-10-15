Бетономешалка насмерть раздавила молодого отца в его день рождения

Особенно тяжёлым ударом для семьи стало то, что трагедия произошла в день его 26-летия. Вдова погибшего, Алексия Мангарей, рассказала, что готовилась устроить домашний праздник — купила торт и ждала мужа вместе с детьми. Женщина призналась, что забила тревогу, когда супруг перестал отвечать на звонки, а вскоре увидела в социальных сетях сообщение о промышленной аварии.