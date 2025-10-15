Два человека отравились неизвестной жидкостью в Петербурге

На месте гибели нашли емкость с неизвестной жидкостью.
В Санкт-Петербурге два человека погибли из-за отравления неизвестной жидкостью. Об этом сообщил источник.
Тела обнаружил мужчина, вернувшийся с вахты. «Прибывшие на вызов оперативники следов насильственной смерти не обнаружили, однако, изъяли пятилитровую канистру с неизвестной жидкостью», — пишет telegram-канал «78 Новости» со ссылкой на источник. По его словам, погибшими оказались 55-летняя женщина и 46-летний мужчина. Тела направили на экспертизу, чтобы выяснить точную причину смерти.
Ранее сообщалось, что в Питере от отравления метанолом погибла женщина. Еще четыре человека пострадали. В Центр острых отравлений НИИ скорой помощи им. Джанелидзе пять человек поступили менее чем за месяц. Как писали в соцсетях, у всех якобы были идентичные признаки отравления опасной жидкостью.