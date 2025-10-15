Два человека отравились неизвестной жидкостью в Петербурге

Ранее сообщалось, что в Питере от отравления метанолом погибла женщина. Еще четыре человека пострадали. В Центр острых отравлений НИИ скорой помощи им. Джанелидзе пять человек поступили менее чем за месяц. Как писали в соцсетях, у всех якобы были идентичные признаки отравления опасной жидкостью.