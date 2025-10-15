Угрозу атаки беспилотников объявили в Удмуртии

«В 09:00 15 октября на территории Удмуртской Республики объявлен сигнал “Беспилотная опасность”, — говорится в сообщении.
В связи с введением особого режима все оперативные и экстренные службы республики были переведены в состояние повышенной готовности.
Ранее сообщалось, что накануне вечером, 14 октября, российские средства ПВО успешно отразили атаку восьми украинских беспилотников над Крымом, Брянской и Белгородской областями. Большинство дронов было уничтожено над Белгородской областью.
