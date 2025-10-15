Суд спустя 83 года признал умершим без вести пропавшего бойца ВОВ

Суд в Тамбовской области объявил умершим без вести пропавшего в 1942 году участника Великой Отечественной войны стрелка Никифора Конобеева. Об этом говорится в судебных материалах.
— Объявление данного лица умершим является актом уважения к героическим подвигам тех, кто пожертвовал своей жизнью во имя свободы и независимости Родины, а также частью процесса сохранения исторической правды и памяти о событиях прошлого, — цитирует прокурора РИА Новости.
Уточняется, что в связи с тяжелыми и ожесточенными боями нельзя было с точность узнать судьбу некоторых солдат, поэтому их учитывали пропавшими без вести.
Команде поисков неподалеку от Ржева удалось найти обломки знаменитого советского бомбардировщика Пе-2, который сбили во время Великой Отечественной войны. Вместе с обломками самолета под землей оказались сгоревший парашют и останки пилотов вместе с их личными вещами.
Столичные школьники провели поисковую экспедицию в местах сражений Великой Отечественной войны. Во время раскопок школьники обнаружили останки пяти советских солдат и солдатский медальон.