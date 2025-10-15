Ричмонд
Начальник участка в Воронеже предстанет перед судом за гибель трех рабочих при монтаже лифта

Прокуратура Ленинского района Воронежа утвердила обвинительное заключение в отношении 43-летнего начальника участка подразделения монтажной службы ООО «Воронежлифтмонтаж».

Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть трех человек.

По данным следствия, в октябре 2024 года на строительной площадке в доме по улице Донбасской руководитель участка допустил нарушения при монтаже подъемной конструкции. В результате произошло падение подъемника с тремя рабочими, которые находились на нем во время установки лифтового оборудования. Все трое работников погибли на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Воронежа для рассмотрения по существу.