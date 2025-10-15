«ПоискКрым»: пропала 15-летняя девочка из Сакского района

Волонтеры отряда «ПоискКрым» разыскивают подростка:
«Пропала Патракова Елизавета Анатольевна, 15 лет (2010 г. р.), село Ромашкино, Сакский район».
Девочка исчезла накануне — С 14 октября 2025 года ее местонахождение неизвестно.
Приметы подростка: 160 см рост, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Девочка была одета в темно-синюю куртку, серые штаны и черные туфли.
Напоминаем, что в Крыму продолжаются поиски 41-летней Марины Канивец.
Информацию, связанную с поиском без вести пропавших, пожалуйста, сообщайте на «горячую линию» отряда «ПоискКрым» +7 (978) 560 60 60.