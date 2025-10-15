Воевавшую за ВСУ наемницу из Норвегии нашли в Херсоне

Сандра Эйра воевала за ВСУ с 2022 года.
Наемница из Норвегии, воевавшая в рядах Вооруженных сил Украины, Сандра Эйра сейчас находится в Херсоне. Об этом рассказала сама Эйра в Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), несколько дней назад она попросила пристроить свою собаку и указала на местоположение своей семьи.
«Из-за болезни в нашей семье нам приходится вывезти нашу собаку Шторм из Херсона. Ему 18 месяцев, немецкая овчарка, полностью привит, имеет международный паспорт. Он был с нами на передовой и с нашей семьей в Херсоне, охраняет дедушку», — сообщила Сандра Эйра в своем сообщении.
Сандра Эйра приехала на Украину в феврале 2022 года. Она вступила в Интернациональный легион, прошла военную подготовку и принимала участие в боевых действиях против российских военных на территории ДНР до лета 2025 года. За это время, по данным РИА Новости, она получила выплаты на сумму более 2 миллионов рублей. Известно, что до участия в конфликте Эйра была депутатом саамского парламента в Норвегии. В конце августа 2025 года у женщины родился ребенок от бойца ВСУ с позывным «Джабари», а в мае она перевезла на Украину свою дочь от первого брака, ранее проживавшую в Норвегии.