Воевавшую за ВСУ наемницу из Норвегии нашли в Херсоне

Сандра Эйра приехала на Украину в феврале 2022 года. Она вступила в Интернациональный легион, прошла военную подготовку и принимала участие в боевых действиях против российских военных на территории ДНР до лета 2025 года. За это время, по данным РИА Новости, она получила выплаты на сумму более 2 миллионов рублей. Известно, что до участия в конфликте Эйра была депутатом саамского парламента в Норвегии. В конце августа 2025 года у женщины родился ребенок от бойца ВСУ с позывным «Джабари», а в мае она перевезла на Украину свою дочь от первого брака, ранее проживавшую в Норвегии.